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Легенда НБА Родман отреагировал на смерть иконы WWE Халка Хогана

Легенда НБА Родман отреагировал на смерть иконы WWE Халка Хогана
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман написал прощальные слова знаменитому американскому рестлеру и актёру Халку Хогану, который умер на 72-м году жизни.

«Навсегда спасибо тебе за историю и воспоминания, которые мы вместе создали. Ты по-настоящему отличный друг. Молитесь за его семью», — написал Родман в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. В 1983 году американец подписал контракт с World Wrestling Federation (ныне WWE). Во многом именно его образ стал причиной резкой популярности реслинга в США в 1980-е. В 2005 году, перед WrestleMania 21, Хоган был введён в Зал славы WWE, а затем — повторно в 2020 году в составе nWo (New World Order).

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