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«Это была катастрофа». Стив Нэш — о финале карьеры в «Лейкерс»

«Это была катастрофа». Стив Нэш — о финале карьеры в «Лейкерс»
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Двукратный самый ценный игрок (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стив Нэш рассказал о своём финальном этапе карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс», который омрачили травмы.

«Я всегда был одним из самых трудолюбивых игроков. Последние два года я работал как не в себя, чтобы не только преодолеть эти неудачи, но и найти форму, которая могла бы воодушевить и вдохновить болельщиков в Лос-Анджелесе. В том числе и мою последнюю главу в карьере.

Конечно, это была катастрофа на обоих фронтах, но я никогда не работал так усердно, не жертвовал стольким и не сталкивался с таким сложным испытанием – как в психологическом, так и в эмоциональном плане», — приводит слова Нэша SBNation.

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