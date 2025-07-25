Карри раскрыл, чем остался больше всего поражён после визита в дом Леброна

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, как однажды получил приглашение от Леброна Джеймса посетить его дом в Акроне (США). Отметим, что оба спортсмена родились в Акроне. По словам Карри, больше всего его поразил сын Леброна Бронни Джеймс. Тогда ему было около четырёх лет.

«Я позвонил ему, говорю: «Я сейчас в Кливленде». А он отвечает: «Приезжай ко мне домой в Акрон». Я ведь родился в Акроне, так что думаю — почему бы и нет, поеду. Провести время с Броном — это всегда здорово. Он такой, какой есть: невероятно весёлый, с отличным чувством юмора, всегда настроен на хорошее время. Вот и дома у него было так же — атмосфера лёгкая, дружеская. Он говорит: «Залетай, будем смотреть что-нибудь». У него огромная видеостена из 16 экранов — мы смотрели кучу всего. Потом говорит: «А тут ещё боулинг есть». Я удивился: «В смысле? Никогда такого не видел».

В итоге мы пошли играть в боулинг. После игры у меня даже запястье заболело — наверное, у него было небольшое конкурентное преимущество. Я даже подумал: «Смогу ли я завтра нормально бросать мяч?» Но больше всего мне запомнилось, каким спортивным выглядел Бронни — ему тогда было года три-четыре, не больше.

Как же быстро он бегал по дому! Я тогда подумал: «Вот это да, у него большое будущее». А теперь, когда вижу его в лиге, это просто невероятно. В общем, это было круто — просто отдохнуть, расслабиться в хорошей компании и отлично провести время», — сказал Карри на канале Complex в YouTube.

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