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Стефен Карри объяснил, что его не устраивает в коллективном договоре с НБА

Стефен Карри объяснил, что его не устраивает в коллективном договоре с НБА
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37-летний разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что его не устраивает в нынешнем коллективном договоре лиги.

«Я считаю, что из-за нынешней структуры коллективного договора нам не разрешено получать долю в капитале. Именно тот факт, что мы не можем участвовать в распределении акций, пока играем, и заставляет меня говорить о том, что нас недооценивают.

Ведь хочется иметь возможность быть причастным к росту стоимости. Надеюсь, рано или поздно эти правила немного изменятся. Мы этого заслуживаем», — сказал Карри на канале Complex в YouTube.

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