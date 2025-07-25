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Чемпион НБА высказал опасения насчёт перехода Деандре Эйтона в «Лейкерс»

Чемпион НБА высказал опасения насчёт перехода Деандре Эйтона в «Лейкерс»
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем высказался относительно перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс» центрового Деандре Эйтона.

«Если играешь с такими парнями, тебе надо выкладываться и идти под кольцо в каждом владении. Мяч будет у Луки [Дончича], у Леброна [Джеймса] и у Остина Ривза — это очевидно. Мне нравится, что у них теперь есть нужные габариты, этого действительно не хватало. Но я не уверен, что это сработает.

Может ли Деандре Эйтон быть тем, кто будет открываться под кольцо и ловить аллей-упы? Да, технически он может. Но есть ли у него внутренний заряд, чтобы делать это снова и снова? Потому что для такой игры нужна энергия — раз за разом набирать скорость, ставить заслон, вырываться к корзине с полной самоотдачей, и при этом ты можешь так и не получить пас», — сказал Хаслем в подкасте OGs.

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