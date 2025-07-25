Демар Дерозан назвал главное отличие молодого поколения игроков НБА от старого

Форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан поделился мнением о том, что изменилось в современной НБА благодаря цифровым технологиям.

«Сейчас игроки всё время в телефонах, переживают, что о них говорят другие. Я видел, как один парень в перерыве матча вбивал своё имя в поиске Twitter (сейчас социальная сеть X), чтобы почитать, что о нём пишут. В наше время даже мысли такой не было — не было соцсетей, ничего такого. И это, на мой взгляд, высасывает из тебя энергию, потому что все стали переживать из-за всего на свете, кроме самой сути игры — своего баскетбола, соперничества, побед, полной самоотдачи. Все зациклены на вещах, которые не имеют значения: кто во что одет, как выглядит в зеркале, кто перед игрой скрабит лицо… Всё стало крутиться вокруг того, что происходит вне площадки, хотя раньше главное было — показать себя именно на паркете.

Я просто не хочу, чтобы молодые ребята чувствовали, что им обязательно нужно стать новым Стефом Карри. Не каждый станет Стефом Карри — он один такой, он невероятный. Со своей стороны, я всегда старался быть примером для тех, кто играет на средней дистанции: если ты в этом хорош, ты можешь добиться успеха. Это может тебя далеко завести. Для меня это до сих пор благословение — быть в топ-25 лучших бомбардиров в истории. Сам не верю, но это потому, что я всегда оставался собой, не позволял никому себя менять. Я просто работал и старался быть лучшим в том, что умею. Не позволяй всем этим внешним вещам сбить тебя с пути, даже если кажется, что все заняты чем-то другим», — сказал Дерозан в подкасте 7PM in Brooklyn.