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«Я разозлился». Стефен Карри назвал случай на тренировке, который вывел его из себя

«Я разозлился». Стефен Карри назвал случай на тренировке, который вывел его из себя
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о тренировке, на которой реализовал 105 трёхочковых бросков подряд, но всё равно остался недоволен.

«Если я не наберу 50 попаданий с каждой из пяти точек, мне придётся начинать всё заново. Вот об этом я и думаю всё время. Иногда я могу реализовать все броски с одной позиции. Когда я уже набрал около сорока, говорил себе: «Оставайся сконцентрированным». Когда я промахнулся на 106-м, чувства облегчения не было — наоборот, я разозлился после 105 реализованных бросков подряд. Кто-то рядом даже посмеялся: «Ты серьёзно так реагируешь на промах после 105 попаданий подряд?» — сказал Карри в интервью Complex.

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