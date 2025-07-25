«Неизгладимое впечатление». Кармело Энтони — о тренировках с Майклом Джорданом

Член Зала славы баскетбола и 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони рассказал, чему учился лично у легендарного Майкла Джордана.

«Когда я ездил к Майклу Джордану и проводил с ним недели, он действительно многому меня научил. Он показал, как правильно использовать углы, открыл для меня искусство набора очков. Как можно легко набирать в среднем 28 очков за матч.

Семь очков за четверть — если подумать, это всего лишь трёхочковый, проход под кольцо и пара штрафных. Для него игра казалась такой простой: он просто ловил мяч, два раза отбивал, уходил вправо, делал финт, проходил под кольцо или снова бросал.

Я смотрел и думал: «Вот это да». Он просто выбирает момент и место для атаки — и соперники ничего не могут с этим поделать. Его умение читать защиту, предугадывать ходы и отвечать на каждое движение произвело на меня неизгладимое впечатление», — сказал Кармело в подкасте 7PM in Brooklyn.