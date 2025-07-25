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«Не лезь не в своё дело». Стефен Карри — о первой встрече с Коби Брайантом

«Не лезь не в своё дело». Стефен Карри — о первой встрече с Коби Брайантом
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о первой встрече в качестве новичка с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Я просто прошёл мимо него и такой: «Эй, волнуешься?» Я навсегда запомнил его взгляд. Во-первых, я новичок, а он звезда. А во-вторых — он будто говорил глазами: «Волнуюсь? Ты о чём вообще?» Этим взглядом он дал понять всё без слов: не лезь не в своё дело. Если бы он промахнулся, я бы потом всем дома рассказывал эту историю», — приводит слова Карри издание Complex.

Напомним, Брайант является пятикратным чемпионом НБА. 26 января 2020 года Коби вместе с дочерью погибли из-за крушения вертолёта, на котором всего летели девять пассажиров. Никому не удалось уцелеть.

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