«На стероидах». Чемпион НБА рассказал, как слова о Леброне привели к конфликту на улице

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг вспомнил об инциденте на заправке к неизвестным парнем. Незнакомцу не понравились высказывания Тига о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Кто бы ни был тот парень, что подъехал ко мне на заправке, слушай, это чуть не был твой последний день. В фудкорте меня кто-то обозвал, я даже не понял, из-за Брона, что ли? Я стоял спиной, заправлял машину, оборачиваюсь — думаю, да не может быть, что это мне говорят. Ну, пришлось приготовиться, думаю, если что, придётся действовать.

Он смотрит на меня и говорит: «Ты стукач, ты никто, стукач». Я ему: «Что? О чём ты вообще говоришь? Братан, это не про меня. Давай, иди отсюда, не играй со мной». Я сам подумал: «Слишком рано для таких разборок, иди своей дорогой». А тут ещё белый парень на заправке спрашивает: «В чём проблема?» Я отвечаю: «Да он просто играет, не обращай внимания». Я подумал, что если он не угомонится, то следить за матчем «Лейкерс» он будет уже с небес. Пусть лучше не нарывается, я не знаю, что ему надо. Пусть оставит меня в покое, утро ведь только началось.

Никто ничего плохого про Брона не говорил, я просто сказал, что он был очень крут. Не надо на меня наезжать только потому, что я высказал своё мнение. Мы же не оскорбляли его, просто признали, что он был доминантен, сильнее других. Это как когда у чёрных появляются деньги — сразу начинают говорить, что ты в иллюминатах или ещё в чем-то. Стоит кому-то выделиться, как люди сразу начинают придумывать всякие обвинения, потому что сами не могут конкурировать.

А мне нужна охрана… Если ты чёрный и у тебя есть хоть какие-то деньги, это уже часть игры. Я просто сказал, что Брон был лучше, и всё. Когда кто-то лучше тебя, крупнее, сильнее — сразу появляются сплетни. Он ведь чёрный и такой крутой, что многие считали, что он на стероидах. Но это просто шутки, не давайте из-за шутки попасть в беду. Не нужно воспринимать всё всерьёз.

Я не пытаюсь быть кем-то другим. Готовьте мерч, все знают, что я самый большой фанат Брона, я всегда говорил, что он круче Майка [Джордана]. Расслабьтесь. Сначала все превозносили Брона, теперь хейтят — как быстро люди меняются. Вначале я был его главным фанатом, а теперь готовы меня за это уничтожить. Но всё в порядке. В следующий раз будем обсуждать фан-базы игроков — это будет интересно», — сказал Тиг в Club 520 Podcast.

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