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ФИБА высказалась о возможном возвращении сборной России на турниры

ФИБА высказалась о возможном возвращении сборной России на турниры
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) дала комментарий по поводу возможного возвращения сборной России и российских команд к международным соревнованиям под эгидой организации. ФИБА напомнила, что продлила отстранение России до августа 2025 года, отказавшись от дальнейших заявлений.

– Обращалась ли ФИБА к Международному олимпийскому комитету по поводу допуска сборной России и российских команд? Возможно ли, что ФИБА вернёт российских баскетболистов на международные соревнования в ближайшем будущем?
– Международная федерация баскетбола следит за всеми событиями, связанными с этим вопросом, с искренним сочувствием к пострадавшим и их близким. На своём последнем заседании центральный совет ФИБА принял решение о продлении статуса России и Беларуси до следующего заседания исполнительного комитета ФИБА, которое состоится в августе 2025 года. ФИБА не будет давать никаких дополнительных комментариев по этому вопросу на данном этапе», – приводит заявление ФИБА «ВсеПроСпорт».

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