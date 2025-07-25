ФИБА высказалась о возможном возвращении сборной России на турниры

Международная федерация баскетбола (ФИБА) дала комментарий по поводу возможного возвращения сборной России и российских команд к международным соревнованиям под эгидой организации. ФИБА напомнила, что продлила отстранение России до августа 2025 года, отказавшись от дальнейших заявлений.

– Обращалась ли ФИБА к Международному олимпийскому комитету по поводу допуска сборной России и российских команд? Возможно ли, что ФИБА вернёт российских баскетболистов на международные соревнования в ближайшем будущем?

– Международная федерация баскетбола следит за всеми событиями, связанными с этим вопросом, с искренним сочувствием к пострадавшим и их близким. На своём последнем заседании центральный совет ФИБА принял решение о продлении статуса России и Беларуси до следующего заседания исполнительного комитета ФИБА, которое состоится в августе 2025 года. ФИБА не будет давать никаких дополнительных комментариев по этому вопросу на данном этапе», – приводит заявление ФИБА «ВсеПроСпорт».

Достижения сборных России по баскетболу: