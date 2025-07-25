Андрей Кириленко вспомнил свой первый матч с Майклом Джорданом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о первой игре с легендой НБА и шестикратным чемпионом североамериканской лиги Майклом Джорданом.

«Меня часто спрашивают, каково это — играть с Майклом Джорданом. До сих пор помню первую встречу с ним. Мы играли в Вашингтоне. Я выхожу на площадку, тренер говорит: «Ты держишь 23-го». Первая минута прошла в каком-то тумане, я просто бегал рядом и трогал его. «Вот он. Майкл. Живой. Класс».

Наше поколение выросло на игре Джордана, для любого мальчишки он был олицетворением баскетбола. И вот я, 21-летний паренёк, стою перед ним на площадке. Крутейшее чувство. В той игре я набрал, кажется, девять очков. Он — где-то 43–45. Но мы выиграли. Всего мне удалось сыграть против него четыре раза. И я очень счастлив, что мне удалось записать это в свою личную историю», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

В Национальной баскетбольной ассоциации Кириленко выступал на протяжении 13 сезонов.

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: