Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Миротич перешёл в «Монако»

Никола Миротич перешёл в «Монако»
Комментарии

Тяжёлый форвард Никола Миротич стал игроком «Монако». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны подписали контракт сроком на два сезона.

«Почему выбрал «Монако»? «Монако» – это клуб, который в последние годы находился на вершине Евролиги. У команды есть потенциал для дальнейшего развития. Я хотел получить новый вызов, так что принял решение перейти именно сюда», — сказал Миротич.

С 2023 года Никола выступал за «Милан». В прошлом сезоне спортсмен принял участие в 30 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 17,7 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал две результативные передачи.

Материалы по теме
Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер входит в шорт-лист «Олимпиакоса» — инсайдер

Никола Миротич забросил трёхочковый бросок в стиле Стефена Карри:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android