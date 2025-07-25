Никола Миротич перешёл в «Монако»

Тяжёлый форвард Никола Миротич стал игроком «Монако». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны подписали контракт сроком на два сезона.

«Почему выбрал «Монако»? «Монако» – это клуб, который в последние годы находился на вершине Евролиги. У команды есть потенциал для дальнейшего развития. Я хотел получить новый вызов, так что принял решение перейти именно сюда», — сказал Миротич.

С 2023 года Никола выступал за «Милан». В прошлом сезоне спортсмен принял участие в 30 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 17,7 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал две результативные передачи.

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