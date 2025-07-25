Аренас обратился к чемпиону НБА, обвинившему Леброна в употреблении стероидов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас отреагировал на недавние слова экс-игрока НБА и чемпиона лиги 2021 года Джеффа Тига в адрес лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Тиг заявлял, что Леброн употреблял стероиды, будучи игроком «Майами Хит». Позже Джефф уточнил, что шутил.

«Джефф Тиг выдал классическое «Ой, виноват, Брон!», будто он только что не обвинил Леброна в том, что тот якобы пьёт какую-то сыворотку Мстителей. Он так ловко откатил назад свои слова, что мне показалось, будто он реально начал идти назад, как Майкл Джексон.

Говорят, что «Кольтс» уже подписали тебя на позицию корнербека — настолько хорошо ты назад сдаёшь после своих слов! С такой лунной походкой, как у Майкла, ты ушёл от темы просто виртуозно. Но так про Короля говорить нельзя! Я уверен, у тебя сразу страничка начала глючить, алгоритмы сбились. [Подкаст] Club 520 чуть не стал Club 260 (шутка заключается в том, что 520 разделили пополам и таким образом «сократили» Тига. — Прим. «Чемпионата») — так бы тебя и убрали.

Есть несколько людей, которых трогать нельзя: Леброн Джеймс, Бронни Джеймс — и всё, больше ни у кого такой власти нет. Ты видел, что твой батя сразу позвонил, — да, до него тоже дошли. Так что советую тебе купить себе майку Леброна и спокойно присоединиться к команде его фанатов, как и все мы!» — сказал Аренас в своём подкасте.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: