Экс-рекордсмен Единой лиги по очкам за сезон Ксэвьер Ратэн-Мэйс покинул «Реал»

Бывший игрок «Енисея» и экс-рекордсмен Единой лиги ВТБ по очкам за сезон Ксэвьер Ратэн-Мэйс покинул «Реал». Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба.

«Реал» выражает благодарность Ксэвьеру за этот сезон, в котором он выступал за нашу команду, став чемпионом Ла Лиги. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — говорится в сообщении мадридского клуба.

В прошлом сезоне Евролиги Ратэн-Мэйс принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 5,3 очка, совершал один подбор и отдавал 1,5 передачи. В настоящий момент спортсмену 31 год.

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере: