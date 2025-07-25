Шакил О'Нил поставил Гилджес-Александера в один ряд с величайшими игроками НБА

Прославленный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался о звезде «Оклахома-Сити Тандер» и MVP сезона-2024/2025 Шее Гилджес-Александере.

«Я видел Мэджика, я видел Джордана, я видел Карима [Абдул-Джаббара]. Я видел истинное величие. Я играл с Пенни [Хардуэем], с Коби, с Дуэйном Уэйдом и Леброном — я был частью этого величия. Если ты не на этом уровне, я не собираюсь тебя переоценивать. Если бы ты не смог играть с нами или наравне с этими ребятами, мне с тобой не по пути. Сейчас ШГА — он в этом списке», — сказал Шакил О'Нил в эфире подкаста The Pivot.

В сезоне-2024/2025 «Оклахома» впервые в своей истории завоевала чемпионство НБА, а Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона и финала.