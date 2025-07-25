Баскетболист Касаткин, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой — источник

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин не может встретиться со своей невестой, несмотря на то что он получил разрешение. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, проблема в том, что прокурор дал только устное согласие на встречу, не предоставив официально заверенного документа. Также сообщается, что Даниил по-прежнему не получил разрешение на занятие в спортивном зале ввиду длинной очереди желающих среди заключённых.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.