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Баскетболист Касаткин, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой — источник

Баскетболист Касаткин, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой — источник
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26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин не может встретиться со своей невестой, несмотря на то что он получил разрешение. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, проблема в том, что прокурор дал только устное согласие на встречу, не предоставив официально заверенного документа. Также сообщается, что Даниил по-прежнему не получил разрешение на занятие в спортивном зале ввиду длинной очереди желающих среди заключённых.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

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