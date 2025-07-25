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Семья Яниса Тиммы будет претендовать на все сбережения певицы Седоковой

Семья Яниса Тиммы будет претендовать на все сбережения певицы Седоковой
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Адвокат Маргарита Грачёва заявила, что семья погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы будет претендовать на все сбережения певицы Анны Седоковой. В настоящий момент стороны ведут судебный спор о разделе имущества.

«Мы будем претендовать на все сбережения Седоковой в рамках раздела имущества и восстановления прав обязательного наследника Кристиана Тиммы (сын Яниса. — Прим. «Чемпионата»). Седокова от каких-либо переговоров категорически отказывается. Её стратегия — хранить гробовое молчание», — приводит слова Грачёвой «РИА Новости Спорт».

Напомним, тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в хостеле в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке были номер Седоковой и просьба ей позвонить.

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