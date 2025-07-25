«Кабала». Адвокат Тиммы раскрыла условия брачного договора, где всё принадлежит Седоковой

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, дала комментарий по поводу брачного договора, который был составлен между баскетболистом и певицей Анной Седоковой.

«Зачитаю вам просто один его пункт: «Всё имущество, изъятое из гражданского оборота, в том числе недвижимое, приобретённое до брака, в браке и после него, принадлежит Седоковой», – приводит слова Гавриловой телеграм-канал «RT на русском».

По словам адвоката, договор был составлен по просьбе Седоковой. Певица будто бы объяснила это тем, что в случае покупки супругами имущества на него сможет претендовать экс-супруга Яниса. Кроме того, Маргарита добавила, что баскетболист пошёл на невыгодное для него соглашение, потому что не вникал в детали и доверял жене. Также юрист назвала договор «абсолютно кабальным».

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: