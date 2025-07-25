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«Кабала». Адвокат Тиммы раскрыла условия брачного договора, где всё принадлежит Седоковой

«Кабала». Адвокат Тиммы раскрыла условия брачного договора, где всё принадлежит Седоковой
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Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, дала комментарий по поводу брачного договора, который был составлен между баскетболистом и певицей Анной Седоковой.

«Зачитаю вам просто один его пункт: «Всё имущество, изъятое из гражданского оборота, в том числе недвижимое, приобретённое до брака, в браке и после него, принадлежит Седоковой», – приводит слова Гавриловой телеграм-канал «RT на русском».

По словам адвоката, договор был составлен по просьбе Седоковой. Певица будто бы объяснила это тем, что в случае покупки супругами имущества на него сможет претендовать экс-супруга Яниса. Кроме того, Маргарита добавила, что баскетболист пошёл на невыгодное для него соглашение, потому что не вникал в детали и доверял жене. Также юрист назвала договор «абсолютно кабальным».

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