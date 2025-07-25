Клуб «Виртус» больше не заинтересован в подписании лидера «Зенита» Хантера — источник

Фронт-офис итальянского клуба «Виртус» больше не заинтересован в подписании контракта с 30-летним игроком санкт-петербургского «Зенита» американцем Винсом Хантером. Об этом информирует издание Corriere di Bologna.

Сообщается, что в настоящий момент команда из Италии сместила свой фокус на заключение соглашение либо с 24-летним нигерийцем Чарльзом Бэсси, либо с 23-летним американцем Чарльзом Бедиако. Ранее оба атлета играли в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, Хантер уже выступал за «Виртус». В клубе из Болоньи американский спортсмен играл с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 30-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).