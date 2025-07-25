Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это важно». Адвокат семьи Тиммы прояснила планы по борьбе с Седоковой в суде

«Это важно». Адвокат семьи Тиммы прояснила планы по борьбе с Седоковой в суде
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, что в настоящий момент проводится доследственная проверка в отношении певицы Анны Седоковой по заявлению о доведении до самоубийства. Согласно закону, процедура может занять от 10 дней до двух месяцев. После сбора всех необходимых документов семья Тиммы планирует подать дополнительные иски.

«Это важно. Как только нотариус нам предоставит все ответы о наличии её имущества в настоящее время либо в предыдущие периоды, на которые мы можем претендовать при отмене брачного договора, мы идём в суд. Нам просто нужно собрать документы», — приводит слова Гавриловой Super.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, он совершил самоубийство. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.

Материалы по теме
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android