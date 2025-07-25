«Это важно». Адвокат семьи Тиммы прояснила планы по борьбе с Седоковой в суде

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, что в настоящий момент проводится доследственная проверка в отношении певицы Анны Седоковой по заявлению о доведении до самоубийства. Согласно закону, процедура может занять от 10 дней до двух месяцев. После сбора всех необходимых документов семья Тиммы планирует подать дополнительные иски.

«Это важно. Как только нотариус нам предоставит все ответы о наличии её имущества в настоящее время либо в предыдущие периоды, на которые мы можем претендовать при отмене брачного договора, мы идём в суд. Нам просто нужно собрать документы», — приводит слова Гавриловой Super.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, он совершил самоубийство. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру: