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Юрист ответил, может ли Россия выдать Седокову Латвии по делу о смерти Тиммы

Юрист ответил, может ли Россия выдать Седокову Латвии по делу о смерти Тиммы
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Юрист Илья Русяев оценил вероятность выдачи певицы Анны Седоковой Латвии из-за обращения семьи погибшего баскетболиста Яниса Тиммы. Ранее сообщалось, что сторона Тиммы подала заявление в суд на Седокову в Российской Федерации и Латвии, чтобы привлечь её по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

«Семья Яниса Тиммы, представляя интересы потерпевшей стороны, инициировала обращения как в латвийские, так и в российские суды. Адвокат [семьи спортсмена] Маргарита Гаврилова сообщила, что в обоих юрисдикциях поданы заявления о привлечении Анны Седоковой к ответственности по обвинению в доведении до самоубийства. С точки зрения международного права, выдача Седоковой Латвии невозможна, так как Конституция РФ прямо запрещает экстрадицию граждан Российской Федерации», — приводит слова Русяева News.ru.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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