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Юрист ответил, как может поступить РФ, если суд в Латвии обвинит Седокову по делу Тиммы

Юрист ответил, как может поступить РФ, если суд в Латвии обвинит Седокову по делу Тиммы
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Юрист Илья Русяев рассказал, как может поступить Российская Федерация, в случае если латвийский суд вынесет обвинительный приговор певице Анне Седоковой. Ранее стало известно, что сторона скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы – бывшего супруга Седоковой – подала на певицу заявление в суд в России и Латвии, чтобы привлечь её по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Русяев заявил, что действия семьи Яниса находятся в рамках действующего законодательства обоих государств, поэтому Седоковой может грозить уголовное преследование при наличии доказательств её вины.

«В российском праве доведение до самоубийства квалифицируется как преступление средней или тяжкой категории в зависимости от отягчающих обстоятельств. По части первой статьи 110 УК РФ речь идёт о действиях, выразившихся в систематическом унижении, угрозах, шантаже или ином психическом давлении, которые привели к смерти. Максимальный срок наказания в базовом составе составляет до шести лет лишения свободы. Однако уголовное дело возбуждается не по инициативе частного обвинителя, а на основании постановления следователя Следственного комитета РФ после доследственной проверки и подтверждения признаков состава преступления», — приводит слова Русяева News.ru.

Напомним, латвийского спортсмена не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Янису было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого были номер Седоковой и просьба ей позвонить.

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