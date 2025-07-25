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Эксперт поделился своим первым впечатлением от выступления Дёмина в Летней лиге

Эксперт поделился своим первым впечатлением от выступления Дёмина в Летней лиге
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Лоу Мюррэй в материале The Athletic поделился своим впечатлением от выступления в Летней лиге НБА российского баскетболиста Егора Дёмина, выбранного «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА — 2025.

«Он начал первый матч Летней лиги на позиции атакующего защитника, играя вместе с Ноланом Траоре, а во второй игре с «Уизардс» вышел уже разыгрывающим, в то время как на флангах действовали Тайсон Этьенн и Ти Джей Бамба.

Дёмин уверенно реализовывал трёхочковые (10 из 23, 43,5%), что добавляет ему надёжности, однако за три игры он смог реализовать лишь один бросок из-под дуги и закончил с соотношением передач к потерям 4:9.

Он должен считаться главным претендентом на позицию разыгрывающего в «Бруклине», однако не стоит удивляться, если в начале сезона он не будет доминировать с мячом в руках», — написал Мюррэй.

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