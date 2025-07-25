Коллекционная карточка звезды WNBA Кейтлин Кларк была продана по исторической цене

Коллекционная карточка 23-летней американской баскетболистки Кейтлин Кларк, выступающей на позиции защитника за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», была продана за $ 660 тыс. на минувшем аукционе. Об этом сообщает портал ESPN.

Таким образом, эта женская коллекционная карточка стала самой дорогой в истории продаж. Отметим также, что она была выпущена в 2024 году и на ней имеется автограф самой Кларк.

Фото: Fanatics Collect/Yahoo Sports

Напомним, Кларк не играла в WNBA с 15 июля ввиду травмы паха. В четверг, 24 июля, руководство «Индианы Фивер» выступило с заявлением, в котором сообщило, что её возвращение на площадку пока не планируется.