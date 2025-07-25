Чемпион НБА признался, что испытывает серьёзные проблемы с ментальным здоровьем

45-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Мэтт Барнс признался, что из-за общественного давления на протяжении всей жизни он теперь не может проявлять эмоции, поэтому испытывает проблемы с ментальным здоровьем.

«Всю свою жизнь ощущал себя в своей тарелке только в хаосе… Сам себе мешал, сам всё рушил. Это даже забавно — я словно подсознательно всё портил, думал: «Это слишком хорошо. Она слишком хороша для меня». Это, конечно, очень токсично. Но если копнуть глубже, причина ведь в травмах. У каждого из нас есть свои травмы. Кто-то вырос в полной семье, и вроде всё было нормально, однако и у них были свои испытания. А я рос с двумя родителями, которые постоянно ругались, мама всё время пыталась уйти, а когда наконец была к этому готова, умерла от рака. У каждого свой путь, своя история.

Если мы не будем работать с теми травмами, что получили в детстве, в юности, с ПТСР, да и просто с ежедневным стрессом — ведь мир сейчас безумный — то проблемы никуда не денутся. Даже если у тебя было идеальное детство, взрослая жизнь всё равно рано или поздно принесёт свои сложности. Мне кажется, спортсмены могут быть примером, вдохновлять других, потому что, когда мы открыто говорим об этом, это становится нормой. Я очень уважаю тех, кто начал поднимать тему ментального здоровья четыре-пять лет назад. Когда мы росли, если ты говорил о своих чувствах, тебя считали сумасшедшим. Особенно в чернокожем сообществе: проявлять слабость — почти преступление. «Прекрати ныть, будь мужиком» — всё, чему нас учили, якобы делало из нас мужчин. Но теперь, когда мы стали взрослыми, всё это возвращается и бьёт по нам, потому что мы загоняли это внутрь, избегали, отмахивались.

Не плакал, когда умерла мама. Не плакал, когда развёлся. Не плакал, когда родились мои дети. Не плакал даже на собственной свадьбе. Не плакал вообще. Однако чувствовал ли я боль? Конечно. Так хочу просто однажды дать себе слабину и выплакаться — потому что знаю: хороший плач мне бы очень помог. Но не могу. Кажется, я был «солдатом», опорой для других так долго, что теперь эти чувства просто где-то глубоко внутри, и я уже не знаю, как к ним добраться», — приводит слова Барнса портал Fadeaway World.