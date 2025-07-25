Клуб «Автодор» отреагировал на обрушение одного из домов в Саратове из-за взрыва газа

Баскетбольный клуб «Автодор» отреагировал на обрушение одного из домов в Саратове, который произошёл сегодня, 25 июля, в результате взрыва газа.

«Скорбим… Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий на улице Блинова в Саратове. Скорейшего выздоровления пострадавшим!» — сказано в пресс-релизе команды.

Согласно официальной информации, в результате обрушения погибли шесть человек и пострадали 10. Губернатор региона Роман Бусаргин объявил 26 июля траурным днём из-за случившейся трагедии. Спасательные службы продолжают разбор завалов.