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Источник: «Зенит» заинтересован в подписании контракта с американским форвардом

Источник: «Зенит» заинтересован в подписании контракта с американским форвардом
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Санкт-петербургский клуб «Зенит» рассматривает возможность заключения контракта с 29-летним американским баскетболистом Тре'Шоном Турманом, который выступает на позиции форварда. Об этом сообщает портал Backdoor podcast.

В 2019 году Турман выставлял свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Однако он не был выбран и вскоре стал выступать в Летней лиге в составе фарм-клубов «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». С 2023 года Тре'Шон играет за литовский «Вулвз Твинсбет» в Еврокубке.

Ранее стало известно, что клуб «Виртус» больше не заинтересован в подписании игрока «Зенита» Хантера.

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