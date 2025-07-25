Источник: «Зенит» заинтересован в подписании контракта с американским форвардом

Санкт-петербургский клуб «Зенит» рассматривает возможность заключения контракта с 29-летним американским баскетболистом Тре'Шоном Турманом, который выступает на позиции форварда. Об этом сообщает портал Backdoor podcast.

В 2019 году Турман выставлял свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Однако он не был выбран и вскоре стал выступать в Летней лиге в составе фарм-клубов «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». С 2023 года Тре'Шон играет за литовский «Вулвз Твинсбет» в Еврокубке.

Ранее стало известно, что клуб «Виртус» больше не заинтересован в подписании игрока «Зенита» Хантера.