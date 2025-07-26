Российский баскетбольный клуб «Самара» погасил денежный долг перед компанией-экипировщиком Maxxisport, которая ранее подала судебный иск против команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на представителей компании.

Согласно имеющейся информации, теперь фирма Maxxisport планирует обратиться с ходатайством о возвращении судебного иска, так как больше не имеет претензий к клубу. «Самара», в свою очередь, уже нашла новую компанию, которая будет поставлять экипировку игрокам в новом сезоне.

Отмечается также то, что несколько игроков, выступающих в составе «Самары» в матчах 3х3, до сих пор не получили денежных выплат.