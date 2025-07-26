Шакил О'Нил назвал 18-летнего игрока, который может стать суперзвездой НБА

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил высказался о 18-летнем новичке «Даллас Маверикс» Купере Флэгге, который был выбран техасским клубом под первым номером на драфте НБА 2025 года.

Зимой 2025-го «Даллас», напомним, обменял своего звёздного разыгрывающего Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Для него разрабатывают сценарий. И я ещё никогда и не для кого не видел более идеального сценария. Команда избавляется от мегазвезды. Дела их плохи. И вдруг они получают право выбирать первыми на драфте.

Они берут ещё одну потенциальную суперзвезду, и на него устремлены все взгляды. Я никогда не видел, чтобы история о Золушке была так здорово написана для парня», — сказал Шакил в своём подкасте.

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом: