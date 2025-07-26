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Дёмин поделился видео тренировки 2023 года в компании Стэнли Джонсона и Деррика Уильямса

Дёмин поделился видео тренировки 2023 года в компании Стэнли Джонсона и Деррика Уильямса
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Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, выбранный клубом на драфте НБА — 2025 под общим восьмым номером, поделился в своём телеграм-канале архивным видео 2023 года, на котором тренируется в компании сыгравших по семь сезонов в НБА тяжёлого/лёгкого форварда Стэнли Джонсона и тяжёлого форварда Деррика Уильямса.

ВИДЕО

«На этом видео мы работаем в компании Стэнли Джонсона, Деррика Уильямса, Ди Джей Уилсона и Ричарда Соломона. Это был отличный опыт», — написал Дёмин в посте с опубликованным видео.

На драфте-2025 НБА 19-летний Егор Дёмин стал российским игроком с самым высоким номером выбора в истории.

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