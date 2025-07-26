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Егор Дёмин опубликовал видео тренировки 2023 года с бывшими и будущими игроками НБА

Егор Дёмин опубликовал видео тренировки 2023 года с бывшими и будущими игроками НБА
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Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, выбранный клубом на драфте НБА — 2025 в первом раунде под общим восьмым номером, выложил в своём телеграм-канале архивное видео 2023 года, на котором тренируется в компании сыгравшего семь сезонов в НБА тяжёлого/лёгкого форварда Стэнли Джонсона и новичка «Финикс Санз» Найджела Хэйса-Дэвиса.

ВИДЕО

«На этом видео также отличная компания. Найджел Хэйс-Дэвис, Фрэнк Камински, Шакил Харрисон и снова Стэнли Джонсон.

Кстати, Найджел Хэйс-Дэвис член нашего агентства. И в прошедшем сезоне он привел к чемпионству «Фенербахче», став MVP «Финала четырех». Этим летом Найджел подписал гарантированный контракт с «Финикс Санз».

Мы с Найджелом на связи после того лагеря. Он очень крутой игрок и интересный человек», — написал Дёмин в посте с опубликованным видео.

На драфте-2025 НБА 19-летний Егор Дёмин стал российским игроком с самым высоким номером выбора в истории.

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