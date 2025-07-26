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«Миннесота» разгромила соперниц в матче WNBA. Клюндикова и Косу на двоих набрали 7 очков

«Миннесота» разгромила соперниц в матче WNBA. Клюндикова и Косу на двоих набрали 7 очков
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Сегодня, 26 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Лас-Вегас Эйсес». Игра завершилась со счётом 109:78 в пользу домашней команды.

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В этом встреча за «Миннесоту» сыграли две российские баскетболистки — Анастасия Олаири Косу и Мария Клюндикова. Косу провела на площадке восемь минут, за которые набрала пять очков и сделала один подбор.

Клюндикова за 14 минут игры отметилась двумя очками, тремя подборами и одной результативной передачей. Отметим, что у «Линкс» теперь 22 победы при четырёх поражениях — это лучший результат в лиге.

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