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«Больше всего беспокоит». Эксперт назвал главную проблему Егора Дёмина в НБА

«Больше всего беспокоит». Эксперт назвал главную проблему Егора Дёмина в НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель The Athletic Сэм Векени дал оценку игре 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в минувшей Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и поделился своими опасениями относительно его выступлений.

«Моя главная претензия к Егору была не только в броске. Да, временами у него получалось попадать, но у меня всё равно есть вопросы касательно его перспектив на долгой дистанции, особенно потому, что он практически не обыгрывает соперников один в один. На Летней лиге этого тоже не было видно — и это, пожалуй, больше всего меня сейчас беспокоит.

Вся идея, почему в него верили, заключалась в том, что у него отличный рост — 203 см, он умеет дриблинговать, быстро двигаться и бросать. Если действительно верить в его бросок, то этого могло бы хватить: если он стабильно попадает, он может играть на позиции лёгкого форварда. Физически он для этого подходит, и в этом плане я готов рассматривать такой вариант, если у него с броском всё будет в порядке», — заявил Векени в рамках собственного подкаста.

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