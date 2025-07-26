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«Он просто засмеялся». Дерозан рассказал, как его обменяли из «Торонто»

«Он просто засмеялся». Дерозан рассказал, как его обменяли из «Торонто»
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Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан рассказал историю о том, как его обменяли из «Торонто Рэпторс» в «Сан-Антонио Спёрс».

«Меня обменяли из «Торонто» посреди ночи, да ещё и когда я был болен. Я позвонил Руди Гэю и говорю: «Бро, меня только что обменяли». А он в ответ просто засмеялся», — сказал Дерозан в интервью 7PM in Brooklyn.

Напомним, Дерозан начинал карьеру в «Торонто», присоединившись к команде после драфта 2009 года, когда «хищники» выбрали защитника под девятым общим номером. В 2018 году Демара обменяли в «Сан-Антонио», после чего ещё был период в «Чикаго», а сейчас баскетболист выступает за «Сакраменто».

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