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Назван статистический показатель, где Йокич впереди Джордана, Леброна и других легенд НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич по одному из статистических показателей является лучшим в истории лиги, обогнав всех легенд НБА.

По информации NBA Retweet, Йокич является лучшим в истории по показателю «плюс-минус» среди тех, кто провёл как минимум 10 сезонов в ассоциации.

1. Никола Йокич — «+10,28»;

2. Майкл Джордан — «9,21»;

3. Леброн Джеймс — «+8,53»;

4. Мэджик Джонсон — «+7,54»;

5. Дэвид Робинсон — «+7,47»;

6. Ларри Бёрд — «+6,89»;

7. Джон Стоктон — «+6,84»;

8. Яннис Адетокунбо — «+6,74»;

9. Крис Пол — «+6,59»;

10. Кавай Леонард — «+6,48».