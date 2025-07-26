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Назван статистический показатель, где Йокич впереди Джордана, Леброна и других легенд НБА

Назван статистический показатель, где Йокич впереди Джордана, Леброна и других легенд НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич по одному из статистических показателей является лучшим в истории лиги, обогнав всех легенд НБА.

По информации NBA Retweet, Йокич является лучшим в истории по показателю «плюс-минус» среди тех, кто провёл как минимум 10 сезонов в ассоциации.

1. Никола Йокич — «+10,28»;
2. Майкл Джордан — «9,21»;
3. Леброн Джеймс — «+8,53»;
4. Мэджик Джонсон — «+7,54»;
5. Дэвид Робинсон — «+7,47»;
6. Ларри Бёрд — «+6,89»;
7. Джон Стоктон — «+6,84»;
8. Яннис Адетокунбо — «+6,74»;
9. Крис Пол — «+6,59»;
10. Кавай Леонард — «+6,48».

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