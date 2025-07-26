«У стукачей всегда всё будет нехорошо». Экс-игрок «Лейкерс» Янг — об измене Расселла

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года Ник Янг высказался насчёт того, что в Сеть утекла переписка его бывшего одноклубника по «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселла, свидетельствующая о его измене.

«Бог слышит все молитвы. У стукачей всегда всё будет нехорошо», — сказал Янг в видео на канале в социальной сети X (ранее Twitter) MrBuckBuckNBA.

Напомним, в 2016 году Расселл записал на видео личный разговор, в котором Янг признался в измене певице Игги Азалии, с которой Ник на тот момент был обручён. В результате пара рассталась. Янг завершил профессиональную карьеру в 2018 году, Расселл в это межсезонье подписал контракт с «Даллас Маверикс».