Рэпер Ice Cube: Джордан пожал мне руку, и она была такая мягкая, словно у младенца

56-летний американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор Ice Cube рассказал забавную историю о знакомстве с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

«Познакомился с ним, кажется, в 97-м году, на мероприятии Nike. Он был там, и я подошёл, сказал: «Привет, Эм Джей!», а он в ответ: «Привет!» Он сказал: «Я рассказывал людям, что «Пятница» — мой любимый фильм, и это мне принесло проблемы». Я спросил: «А как это тебе навредило?» Он отвечает: «Ты только задумайся, сколько травы вы там курите в этом фильме». Я говорю: «Но это же смешно, да?» Он отвечает: «Да, смешно». Помню, он пожал мне руку, и она была такая мягкая, словно у младенца — будто он в жизни ни разу не работал руками.

У моего отца руки как тёрка, а у тебя, думаю, как влажная салфетка. При росте 198 сантиметров у него ладонь была огромная, как подушка, обхватила мою руку. Я тогда про себя подумал: «Вот это да, ты, видно, всю жизнь только мячом играл…» Наверное, поэтому у него такие мягкие руки — так здорово бросает, всё благодаря этим «бархатным лапам», — сказал Cube на YouTube-канале Games With Names.