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Журналист: в карьере Леброна ещё не было столько неопределённости

Журналист: в карьере Леброна ещё не было столько неопределённости
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Популярный журналист Дэвид Деннис-младший высказался о будущем 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Его приход полностью изменил вектор развития «Лейкерс» и повлиял на всю карьеру Леброна Джеймса. Сейчас… я думаю, что этот сезон Леброн доиграет в составе «Лейкерс», несмотря на все заявления Рича Пола. А вот что будет дальше — никто не знает. Останется ли он в команде, перейдёт ли к другому претенденту на титул — это пока загадка. Наверное, в его карьере ещё не было столько неопределённости со времён её начала. Обычно Леброн заранее продумывает каждый свой шаг, а сейчас вокруг него столько вопросов и неизвестности», — сказал Деннис-младший в эфире шоу NBA on ESPN.

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