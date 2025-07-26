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Известный аналитик ESPN оценил партнёров Дёмина в «Бруклине»

Известный аналитик ESPN оценил партнёров Дёмина в «Бруклине»
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Журналист ESPN и известный аналитик драфта Сэм Векени высказался относительно новичков «Бруклин Нетс» Нолана Траоре и Бена Сарафа, которые должны поспорить за игровое время с россиянином Егором Дёминым.

«Мне показалось, что Нолан [Траоре] довольно неплохо выглядел в первой игре против «Оклахомы», но затем его игра пошла на спад. Дриблинг у него хороший, с давлением на мяче он справлялся лучше, чем другие разыгрывающие, возможно, именно благодаря своему контролю мяча. Но ему всё ещё нужно разобраться с тем, каким будет его итоговый продукт — сейчас у него пока не получается ни завершение атак у кольца, ни набор очков, ни броски — ничего из этого по-настоящему пока нет.

Что касается Сарафа, то он, на мой взгляд, тоже испытывал заметные трудности: бросок не шёл, да и в целом выглядел не лучшим образом. Но отмечу, что я чуть более снисходительно отношусь к нему и Траоре, ведь у них был очень длинный и изматывающий сезон. Думаю, это стоит учитывать: они действительно много времени провели на паркете, и усталость могла сказаться.

Если говорить о Сарафе дальше, то мне не показалось, что он выглядел убедительно — большую часть времени ему было тяжело на площадке, броски не шли, но в матче с «Вашингтоном» мы хотя бы увидели несколько хороших передач в его исполнении, парочка моментов действительно впечатлила. Но на этом, пожалуй, всё.

Если подытожить, то у меня сложилось впечатление, что ни один из этих игроков «Нетс» пока не готов стать полноценным игроком ротации в НБА, хотя, возможно, им уже очень скоро придётся примерить на себя такую роль», — сказал Векени в подкасте Game Theory.

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