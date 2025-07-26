Видео: похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки

В Сети появилось видео похудевшего разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Словении по баскетболу Луки Дончича, который реализовал бросок с центра площадки во время тренировки.

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки:

Напомним, 2 февраля 2025 года Дончич был обменян из «Даллас Маверикс» в «Лейкерс». В оставшейся части сезона за «озёрников» Лука провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 28,2 очка, 8,1 подбора и 7,5 передачи.

«Лейкерс» пробились в плей-офф с третьего места в Западной конференции, но в первом раунде уступили «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.