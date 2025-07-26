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«Слава богу, ещё не было соцсетей». Чемпион НБА — о провале США на Олимпиаде-1988

«Слава богу, ещё не было соцсетей». Чемпион НБА — о провале США на Олимпиаде-1988
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2002 года Митч Ричмонд рассказал об Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, когда сборная США по баскетболу заняла третье место.

«В то время нам казалось, что европейский баскетбол уже догнал нас по уровню. Мы ведь были всего лишь студентами в университетах, а такие игроки, как Шарунас Марчюлёнис, Арвидас Сабонис и Владе Дивац, уже много лет выступали на профессиональной арене. Слава богу, тогда ещё не было социальных сетей — если бы они были, нас бы просто разнесли в пух и прах», — сказал Митч Ричмонд в подкасте Byron Scott’s Fast Break.

Напомним, сборная СССР стала обладателем золотых наград Олимпиады в Сеуле, Югославия заняла второе место.

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