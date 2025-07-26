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Хавьер Паскуаль отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Барселону»

Хавьер Паскуаль отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Барселону»
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Бывший главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможном возвращении в «Барселону». Специалист возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2016 год.

«Нет, такого никогда не было. Было сказано много разного, но значительная часть этих разговоров — неправда. У меня отличные отношения с президентом [Жоаном Лапортой], и если когда-нибудь он решит, что я могу быть полезен, он просто наберёт мне напрямую — это не составит труда. Люди много говорят, но этой ситуации попросту не возникало, потому что у «Барселоны» по-настоящему не было интереса вернуть меня. Когда «Барса» чего-то хочет, она это получает», — приводит слова Паскуаля Basket News.

Напомним, Хавьер Паскуаль официально покинул «Зенит» 17 июня, проработав в клубе пять лет. Под его руководством команда завоевала золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023). В прошлом сезоне клуб завоевал серебро.

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