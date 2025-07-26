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Стефен Карри: Леброн и Крис Пол — образцы баскетбольного интеллекта

Стефен Карри: Леброн и Крис Пол — образцы баскетбольного интеллекта
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37-летний четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, представляющий команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о баскетбольном интеллекте.

«Если говорить о Крисе Поле и Леброне, то для меня эти двое — образцы баскетбольного интеллекта, и дело не только в их умении играть, но и в том, как они управляют игрой и общаются на площадке.

Леброн — мастер контроля темпа, он лучше всех умеет задавать ритм матча. Пол же на каждом владении точно знает, чего хочет добиться, и на пике своей карьеры он творил просто невероятные вещи.

Поэтому эти двое для меня — на вершине списка по баскетбольному IQ. И, конечно, стоит упомянуть Дрэймонда [Грина] — это моя тройка лидеров, своего рода пьедестал почёта в этом аспекте», — сказал Карри в интервью YouTube-каналу Complex.

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