«Одно могу сказать точно». Хавьер Паскуаль сделал категоричное заявление о своём будущем

Бывший главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал свой основной приоритет в продолжении тренерской карьеры.

«Сейчас у меня однозначно стоит задача вернуться в Евролигу, и я не рассматриваю никаких других вариантов. Я жду предложения, которое меня по-настоящему вдохновит. Тренерская работа — это не то же самое, что карьера игрока: игрок может согласиться на контракт, даже если не до конца уверен, а я так не могу — мне важно верить в проект. Одно могу сказать точно: я не начну сезон в Евролиге в качестве главного тренера. Я готов пропустить год, если не появится что-то действительно стоящее. Но если появится правильная возможность — я её приму», — приводит слова Паскуаля Basket News.

Напомним, Хавьер Паскуаль официально покинул «Зенит» 17 июня, проработав в клубе пять лет. Под его руководством команда завоевала золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023). В прошлом сезоне клуб завоевал серебро.