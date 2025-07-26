Трёхкратный чемпион НБА: Йокич впечатляет, но хотелось бы увидеть, на что способен Эмбиид

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем высказался о двух звёздных центровых лиги — Николе Йокиче из «Денвер Наггетс» и Джоэле Эмбииде («Филадельфия Сиксерс»).

«Мне очень нравится то, что делает Йокич — он просто неудержим, это впечатляет. Но мне бы хотелось увидеть, на что способен Джоэл Эмбиид, если бы он был на 100% сфокусирован, в отличной форме, полностью отдавался игре и жертвовал всем ради победы. Я склонен считать, что в таком случае именно он был бы лучшим «большим» в лиге. И это нисколько не умаляет заслуг Йокича — оба утверждения могут быть верны одновременно.

Йокич великолепен, тут не о чем спорить, но я искренне верю, что здоровый, мотивированный, подготовленный и преданный делу Эмбиид — лучший центровой в НБА. Вот таково моё мнение, и я хотел бы это увидеть. Пока же он лишь временами показывает проблески этого уровня, но этого недостаточно», — приводит слова Хаслема издание NBA Analysis.