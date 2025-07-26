Одноклубник Егора Дёмина полностью очистил соцсети от упоминаний «Бруклина»

Защитник «Бруклин Нетс» Кэм Томас удалил все посты в социальных сетях с упоминанием клуба. На данный момент баскетболист является ограниченно свободным агентом.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бруклин» предложил Томасу двухлетний контракт на сумму $ 14,1 млн с опцией команды на второй год.

Также несколькими днями ранее баскетболист сцепился в соцсетях с обозревателем Заком Лоу, который назвал Кэма «единоличником» и усомнился в его игровых качествах. В ответ Томас ответил нецензурной бранью.

В минувшем сезоне НБА Томас набирал 24,0 очка, делал 3,3 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

Защитник был выбран «Бруклином» под 27-м пиком на драфте НБА 2021 года. Он защищал цвета «Нетс» четыре сезона.