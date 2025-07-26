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Трёхкратный победитель Супербоула назвал самого недооценённого игрока в истории НБА

Трёхкратный победитель Супербоула назвал самого недооценённого игрока в истории НБА
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Член Зала славы НФЛ (американский футбол) и трёхкратный победитель Супербоула, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп считает, что, несмотря на 11-е место, отведённое в истории легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту изданием Bleacher Report, самым недооценённым игроком является шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар.

«А как насчёт игроков, которые противостояли Кариму? На каком месте мы тогда поставим самого Карима? Я вовсе не говорю, что Коби должен быть 11-м. Об этом можно спорить бесконечно, и я уже говорил: человек, которого недооценивают больше всех, — это Карим Абдул-Джаббар», — сказал Шарп в подкасте Nightcap.

Напомним, сам Абдул-Джаббар удостоился третьего места от Bleacher Report в истории ассоциации.

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