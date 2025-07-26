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Видео: новичок «Сан-Антонио» удивился сумме своего контракта

Видео: новичок «Сан-Антонио» удивился сумме своего контракта
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Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Дилан Харпер, который был выбран под общим вторым номером на драфте НБА 2025 года, удивился сумме в своём первом контракте в момент подписания соглашения.

Новичок «Сан-Антонио» удивился сумме своего контракта:

Отметим, что 19-летний защитник должен получить $ 56 млн за четыре года своего контракта в качестве новичка.

В Летней лиге НБА Харпер провёл за «Сан-Антонио» два матча, в среднем набирая 16,0 очка, 4,0 подбора, 2,0 передачи и 1,0 перехвата за 22 минуты за игру.

Напомним, в прошлом сезоне «Сан-Антонио» занял 13-е место в Западной конференции с показателями в 34 победы при 48 поражениях.

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