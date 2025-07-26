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Видео: 236-сантиметровый канадец тренируется с низкорослыми игроками

Видео: 236-сантиметровый канадец тренируется с низкорослыми игроками
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Канадский баскетболист Оливье Риу, рост которого составляет 236 сантиметров, тренируется с университетом Флориды (Florida Gators) в межсезонье студенческой лиги NCAA.

236-сантиметровый канадец тренируется со своей командой:

Напомним, предстоящий сезон станет вторым для Риу в NCAA. Он не провёл ни одного матча за действующего чемпиона лиги. Ранее Оливье выступал за спортивную академию IMG, которая находился в городе Брейндентон во Флориде.

Отметим, что в составе сборной Канады Риу стал обладателем бронзовых медалей Кубка Америки среди парней до 16 лет, а также выиграл аналогичную награду на Кубке Америки среди парней до 18 лет.

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